Fullkrug Milan, cambia a SORPRESA il futuro del tedesco: c’è questo nuovo club in pole. NOVITÀ

Fullkrug Milan, cambia a SORPRESA il futuro del centravanti tedesco: c’è questo nuovo club in pole. Tutte le NOVITÀ

Non arrivano buone notizie sul fronte Niclas Fullkrug, l’attaccante che il calciomercato Milan aveva individuato come rinforzo ideale per completare il reparto offensivo dopo l’arrivo di Morata.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport sulle tracce del tedesco ci sarebbe ora il West Ham, che si sta inserendo con forza in questa corsa. Per questo motivo il Milan sta già pensando di ripiegare su Abraham della Roma.