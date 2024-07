Fullkrug Milan: il Borussia ha fissato il PREZZO, il Diavolo riflette. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Niclas Fullkrug, attaccante di proprietà del Borussia Dortmund che potrebbe trasferirsi al Milan nel corso di questa estate.

Resta da vedere anche cosa succederà sul fronte Jovic, ma il giocatore ha già dato il suo ok di massima al trasferimento. Il Borussia Dortmund chiede circa 15 milioni di euro per lasciarlo partire, il Diavolo in queste ore sta riflettendo sul da farsi.