Fullkrug Milan, spunta il DETTAGLIO che fa sognare il Diavolo! Le ULTIME

Fullkrug-Milan, spunta il dettaglio sull’ingaggio del tedesco che fa sognare il Diavolo: stipendio assolutamente alla portata

Come riportato da calciomercato.com, va tenuta in grande considerazione nel calciomercato Milan la pista che porta a Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund individuato da Moncada e Ibrahimovic come alternativa ad Abraham per il ruolo di vice Morata.

L’attaccante infatti, che ha un contratto con i gialloneri fino al 2026, percepisce un ingaggio di 3.2 milioni di euro, assolutamente alla portata delle casse rossonere. La pista è da seguire con grande attenzione.