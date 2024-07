Fullkrug Milan, i rossoneri ASPETTANO l’uscita di questo giocatore: e poi c’è Colombo… La situazione legata all’attacco

Sky Sport ha fornito un aggiornamento importante per quanto riguarda la situazione degli attaccanti. Il calciomercato Milan sta ancora cercando di capire il futuro di Jovic mentre quello di Colombo sembra ormai delineato.

PAROLE – «Jovic è un punto interrogativo perché non si sa ancora al suo futuro e per questo motivo non si è puntato ancora su Fullkrug. Poi c’è anche Colombo il cui futuro sembra essere in uscita nonostante la doppietta».