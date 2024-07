Fullkrug Milan: la STRADA può diventare in discesa, il MOTIVO che fa sperare i rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Fullkrug come secondo colpo per l’attacco. In tal senso la strada potrebbe essere in discesa

Il Milan in queste ore sta definendo l’acquisto di Morata dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo però non sarà l’unico rinforzo in attacco. Intervenuto a Sky Sport durante l’edizione dedicata al mercato, Manuele Baiocchini, ha fornito gli ultimi aggiornamenti della trattativa per Fullkrug:

LE PAROLE – «Fullkrug, Duran e Abraham. Tre trattative diverse con tutte le difficoltà e diversità del caso, la trattativa più semplice può essere quella per Fullkrug, il Milan lo considera un leader e lui stesso ha dato disponibilità al Milan. La strada può essere positiva»