Frey avverte Donnarumma: «Il Psg è un’azienda non un club»

L’ex portiere Sebastien Frey, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, parlando dell’ex Milan Donnarumma:

«È stata la promessa del calcio italiano, inutile buttare m***a su di lui per una scelta personale. Non è stata una decisione dettata dal cuore quella di sposare la causa del PSG, c’entrano altri motivi. Fossi stato in lui, sarei rimasto al Milan. Avrebbe avuto la fascia da capitano e lavorerebbe ancora a casa sua, in Italia. Io Donnarumma lo vedo turbato al PSG. Il motivo è che quello parigino non è un club, bensì un’azienda. Non è il contesto migliore per lui».