Francia Olanda 4-0: Maignan protagonista, Theo e Giroud..

La Francia ha travolto l’Olanda nel match di qualificazione a Euro 2024. Maignan protagonista con un rigore parato a Depay nel finale di gara.

Buona prestazione anche per Theo Hernandez che ha sfiorato un gol con un tiro cross per poi farsi ammonire. L’ultimo giocatore del Milan impiegato, Giroud in campo negli ultimi 15 minuti.