Francia Israele 0-0: serata amara per Maignan e Theo Hernandez nella quinta giornata di Nations League. Com’è andata

La Francia non va oltre lo 0-0 contro Israele nella quinta giornata di Nations League e grazie a questo risultato permette all’Italia di qualificarsi ai quarti di finale.

Maignan e Theo Hernandez del Milan sono partiti titolari e hanno giocato l’intera partita. Il portiere non è stato quasi mai impegnato, mentre il terzino non è riuscito a lasciare il segno. Serata amara per entrambi. E domenica saranno a San Siro contro l’Italia…