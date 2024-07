Formazioni ufficiali Romania Olanda: la SCELTA di Koeman su Reijnders

Formazioni ufficiali Romania Olanda: la SCELTA del ct Koeman su Reijnders per l’Ottavo di Finale di oggi dell’Europeo

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Romania e Olanda. Le due squadre si sfideranno alle 18:00 per l’Ottavo di Finale di Euro2024. Grande curiosità sulla scelta del ct degli Oranje, Koeman, sull’impiego o meno del centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders.

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; Marin; Man, Stanciu, R. Marin, Hagi; Dragus. CT. Iordanescu .

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwin, Depay, Gakpo. CT. Koeman.