Formazioni ufficiali Portogallo Irlanda: la SCELTA su Leao in vista di Euro2024. Il rossonero sarà titolare?

Ultimo test prima dell’inizio di Euro2024 per il Portogallo di Rafa Leao. Il rossonero partirà titolare nel match amichevole contro l’Irlanda: poi anche per la squadra di Martinez volerà in Germania. La partita inizierà alle 20.45 all’Aveiro Municipal Stadium. Leao avrà la possibilità di mettersi in mostra dopo non essere riuscito a essere decisivo nel primo match amichevole dove era stato sostituito dopo il primo tempo.

PORTOGALLO (3-4-3): Diogo Costa; António Silva, Pepe, Gonçalo Inácio; Dalot, João Neves, Bruno Fernandes, Cancelo; João Félix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão,