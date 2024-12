Formazioni ufficiali Milan Femminile Inter Women: le scelte di Bakker e Piovani per il derby di San Siro in programma dalle 14:30

Sono ufficiali le formazioni del Milan Femminile e dell’Inter Women per il derby in programma dalle 14:30 che per la prima volta si giocherà a San Siro.

Ecco le 22 calciatrici scelte da Bakker e Piovani che giocheranno dall’inizio nel match valido per la 12° giornata di Serie A femminile.

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 13 Swaby, 23 Piga, 20 Soffia; 19 Ijeh, 12 Mascarello, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 9 Nadim, 99 Dompig. A disposizione: 22 Fedele, 38 Tornaghi, 6 Sorelli, 7 Marinelli, 10 Karczewska, 14 Rubio Avila, 15 Stokic, 17 Vigilucci, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah. Coach: Suzanne Bakker.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 33 Bartoli, 23 Magull, 4 Pedersen, 27 Csiszár, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi. A disposizione: 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 15 Serturini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 25 Fadda. Coach: Gianpiero Piovani.