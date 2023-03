Sono in campo per un’amichevole l’Italia under 21 contro i pari categoria dell’Ucrania. Ecco la scelta ufficiale su Colombo

Sono in campo per un’amichevole l’Italia under 21 contro i pari categoria dell’Ucrania. Ecco la scelta ufficiale su Colombo. L’attaccante in prestito dal Milan, partirà titolare:

ITALIA (3-5-2): Turati; Pirola, Okoli, Lovato; Bellanova, Fagioli, Ricci, Bove, Udogie; Colombo, Cancellieri