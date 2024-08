Fonseca “tifa” Ucraina alle Olimpiadi: «Popolo coraggioso, competitivo e ambizioso! Vittorie SPECIALI in questo momento»

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato così dell’Ucraina alle Olimpiadi 2024

L’Ucraina è rimasta nel cuore di Paulo Fonseca, non solo per i tre anni trascorsi allo Shakhtar Donetsk ma anche perché in quel periodo ha conosciuto la sua futura moglie, Katerina Ostroushko. L’attuale allenatore del Milan – che proprio si era presentato in conferenza stampa di presentazione con una spilla del Paese ucraino, in vicinanza per quanto sta accadendo in questo momento – ha partecipato a una chat virtuale presso la “Volia Space” di Casa Ucraina. Le sue parole, riprese da Sportmediaset, sulle medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi 2024.

PAROLE – «Le medaglie vinte dall’Ucraina dicono molto sul popolo ucraino, quanto sono coraggiosi, quanto sono competitivi, quanto sono ambiziosi. Tutte le vittorie sono speciali in questo momento».