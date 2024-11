Fonseca rassicura: «Per me con i tifosi non è cambiato nulla, ma io seguirò la mia strada sia che vinco sia che perdo»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico del Milan presenta da Milanello la sfida di domani contro il Cagliari di Nicola in trasferta

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Cagliari a San Siro nella sfida valevole per la nona giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.30.

TIFOSI FELICI – «Per me non è cambiato nulla, è normale che i tifosi ora mi vedano meglio. Devo seguire la mia strada sia che vinco sia che perdo. Devo essere sempre equilibrato. Non guardo niente sia se vinco sia che perdo. Continuare sempre sulla strada in cui credo».