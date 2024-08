Fonseca SORPRENDE tutti: il tecnico pensa al cambio di MODULO dopo il tonfo di Parma! I dettagli e le ultime

Il pesante ko di Parma, non tanto per il punteggio in sé quanto per gli strascichi che questa partita potrebbe portare con sé, il Milan è chiamato a correre ai ripari per invertire al più presto la rotta.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, non è da escludere che Fonseca possa cambiare modulo: il portoghese dovrà ragionare se insistere sul 4-2-3-1 o passare a un più ordinato 4-3-3 con un centrocampista puro in più.