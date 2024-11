Fonseca sul partire sfavoriti: «I giocatori hanno grande motivazione in queste partite, infatti con il Cagliari..»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico del Milan presenta da Milanello la sfida di domani contro il Cagliari di Nicola in trasferta

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Cagliari a San Siro nella sfida valevole per la nona giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonsecadalle 14.30.

PARTITE MIGLIORI QUANDO IL MILAN PARTE SFAVORITO – «Magari possono esserci diverse spiegazioni. Questo tipo di partite sono una grande motivazione per i giocatori, le affrontano più motivati che le altre partite. Ecco perchè sono più preoccupato per domani. Poi sono partite totalmente diverse, quello che succede quando si gioca contro il Real la cosa peggiore è non avere coraggio perchè c’è di spazio. Alcune hanno paura di giocare invece bisogna far capire che c’è spazio per giocare e controllare la partita. E questo porta fiducia. Per questo ho detto che è più difficile giocare col Monza o col Cagliari. Domani sono sicuro che non avremo lo stesso spazio per giocare e la squadra quando sta in questo contesto è una squadra che ha coraggio e controlla le partite giocando insieme. Per questo abbiamo fatto così bene».