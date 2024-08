Fonseca a Sky: «Sapevo che non saremmo potuti essere perfetti! Leao difensivamente diverso, ma deve essere più dinamico»

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Torino di Serie A 2024/25. Le dichiarazioni

PAREGGIO SODDISFACENTE? – «Non mi aspettavo che noi potessimo essere perfetti adesso. Non abbiamo fatto buoni 45′, squadra passiva difensivamente e senza intensità, anche col pallone. Il secondo tempo è stato diverso, abbiamo recuperato palla più avanti e siamo stati più aggressivi. Abbiamo avuto opportunità per vincerla, ma dobbiamo continuare a lavorare».

REIJNDERS, THEO E MORATA TITOLARI – «Abbiamo una settimana in più per farli migliorare. Penso che han fatto bene quando sono entrati, con un’altra intensità. Abbiamo bisogno di fargli recuperare velocemente la forma fisica».

PRESTAZIONE DIFENSIVA SCARSA – «No. È un problema collettivo ma non solo dei difensori. Nel primo tempo non abbiamo avuto la capacità di pressare più avanti e non lasciare il Torino attaccare la porta. La squadra ha bisogno di migliorare difensivamente, ma nel complesso. Per me è una squadra più passiva, io la voglio più aggressiva. I primi 45 minuti abbiamo guardato questo, lasciando tempo e spazio al Torino per giocare la prima fase con calma».

LEAO DEVE CENTRARE DI PIU’ LA PORTA – «Non è una questione tecnica, è una questione di essere più attivo in questo momento. Rafa oggi per me difensivamente è stato un giocatore diverso, ha lavorato bene. Ma deve stare sempre vicino alla porta con più decisione. Deve essere più dinamico e attivo».