Fonseca a DAZN: «Con Leao sto cercando di fare questo lavoro. Sulla porta inviolata e il Real Madrid ho un pensiero chiaro»

Fonseca, tecnico del Milan, ha analizzato la vittoria contro il Monza nell’immediato post-partita: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Monza-Milan, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «Io credo molto nel lavoro di squadra. Abbiamo bisogno di essere una squadra in tutti i momenti e cerchiamo di portare Rafa a giocare come gli altri, come squadra. Se siamo tutti insieme è più facile per noi ed è quello che vogliamo: essere una vera squadra in tutti i momenti. Abbiamo avuto difficoltà con gli esterni, era difficile per Tijji e Fofana aiutare i nostri terzini. Penso che passando al centrocampo a tre abbiamo controllato totalmente il Monza, abbiamo creato, la squadra ha giocato con personalità e abbiamo avuto buoni momenti giocando di prima contro una squadra che marca a uomo. Abbiamo avuto buoni momenti offensivi, sbagliando le occasioni create. A Madrid sarà una partita diversa ma è vero, creiamo occasioni ma dobbiamo scegliere meglio le nostre decisioni e finalizzare meglio. La squadra sta arrivando bene a questo momento, con grande qualità di gioco e connessione tra i giocatori. Porta inviolata? È importante, porta fiducia difensivamente. Siamo arrivato a un punto in cui si capisce che la squadra sta lavorando insieme difensivamente e questo per me è importante. Possiamo fare meglio, non dobbiamo permettere le situazioni che abbiamo subito ma è normale che le altre squadre possano avere situazioni da gol».