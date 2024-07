Fonseca non ha dubbi: «Livello del campionato? È uno dei più DIFFICILI al mondo. Sul Milan Futuro… ». Le dichiarazioni del tecnico

Il nuovo allenatore del Milan Fonseca si è presentato in conferenza stampa analizzando anche il livello della Serie A.

LIVELLO IN ITALIA E MILAN FUTURO – «Il campionato qui è fortissimo. La Serie A è uno dei campionati più difficili del mondo, con caratteristiche proprie. Avere più giocatori italiani? Siamo un esempio in questo momento con il Milan Futuro. Stiamo preparando bene il presente e il futuro con il Milan Futuro. Conosco i giocatori, hanno qualità. Non ho nessun problema nel far giocare giovani giocatori italiani che hanno coraggio e qualità».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA AL MILAN