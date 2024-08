Fonseca lancia la SFIDA all’Inter: «Squadra forte ma possiamo lottare con loro. Crediamo nelle nostre AMBIZIONI». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Paulo Fonseca ha lanciato la sfida all’Inter durante la conferenza stampa di vigilia della sfida tra Milan ed Inter. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PAROLE – «L’Inter è stata molto forte negli ulti anni, ha vinto nettamente lo Scudetto ed è andata in finale di Champions. Ci sono altre squadre che vogliono lo stesso nostro: Napoli e Atalanta possono lottare per lo Scudetto, anche la Juve. Noi possiamo lottare in questa lotta contro l’Inter che è una squadra forte, ha praticamente gli stessi giocatori degli ultimi anni, lo stesso allenatore. Sono fortissimi ma noi crediamo nelle nostre ambizioni».

