Liberali Milan, Fonseca RIFLETTE: «Futuro? Dobbiamo pensare a tutte QUESTE possibilità». Le parole del tecnico rossonero

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan Real Madrid del futuro di Liberali. Di seguito le parole del tecnico portoghese sul futuro del giovane rossonero:

PAROLE – «Liberali mostra le sue qualità, dobbiamo riflettere bene, perché cosa è meglio per Liberali? Avere la possibilità di giocare di più o di restare con noi per migliorare e giocare e quando non gioca con la nostra squadra principale e poi può avere la possibilità di giocare con il Milan Futuro. Dobbiamo pensare a tutte queste possibilità. Ma sono davvero contento con lui».

