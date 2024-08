Milan Real Madrid, Fonseca ESULTA: «L'attitudine è QUELLA giusta! Ho una CERTEZZA su Musah, vi svelo un RETROSCENA che riguarda...»

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro il Real Madrid

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan sul Real Madrid in amichevole, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PREPARAZIONE – «Abbiamo appena iniziato, con sole tre settimane di lavoro, c’è molto da fare. Ma la prima settimana è stata molto positiva e stiamo lavorando duramente, con mente aperta: da qui arrivano i primi segnali del nostro gioco. L’atmosfera nello spogliatoio è davvero positiva».

NUOVO ASSETTO DI GIOCO – «L’intenzione della squadra è di dominare la partita con la palla, e in questo senso sono davvero contento del coraggio che stanno mostrando tutti i giocatori. Il risultato non è importante in amichevole ma vincere è sempre una bella sensazione e fa sì che i giocatori credano nel processo. Per trovare la chimica tra i giocatori è fondamentale fargli capire il vantaggio di giocare in questo modo, poi arriva la fiducia».

CHUKWUEZE – «Chukwueze è molto più sicuro di sé, l’anno scorso non ha giocato molto e ora si sta mettendo in mostra, sono felice per lui perché sta mostrando le sue qualità. Sarà un giocatore importante per la squadra».

PAVLOVIC – «Difensore centrale, con le caratteristiche che volevamo. È un giocatore impressionante, è anche mancino. Penso che abbiamo bisogno di un difensore centrale che sia mancino. Porterà anche fisicità ai nostri difesa».

MUSAH – «Sono sicuro al 200% che sia il tipo di giocatore adatto al nostro gioco. Ha dimostrato oggi, in 30 minuti, che è stato fantastico con solo pochi giorni di lavoro con noi. Sono molto fiducioso con lui. Credo che possa essere molto importante per la nostra squadra, ma ovviamente deve migliorare tante cose, ma il mio parere? Ha le caratteristiche giuste per giocare in questo ruolo nel nostro gioco».

LIBERALI – «Liberali mostra le sue qualità, dobbiamo riflettere bene, perché cosa è meglio per Liberali? Avere la possibilità di giocare di più o di restare con noi per migliorare e giocare e quando non gioca con la nostra squadra principale e poi può avere la possibilità di giocare con il Milan Futuro. Dobbiamo pensare a tutte queste possibilità. Ma sono davvero contento con lui».