Chukwueze Milan, Fonseca ANNUNCIA: «L’anno scorso non ha giocato molto, in questa stagione il suo RUOLO sarà questo». Le parole del tecnico portoghese

Dopo Milan Real Madrid, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa di Chukwueze. Di seguito le parole del tecnico portoghese:

PAROLE – «Chukwueze è molto più sicuro di sé, l’anno scorso non ha giocato molto e ora si sta mettendo in mostra, sono felice per lui perché sta mostrando le sue qualità. Sarà un giocatore importante per la squadra».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI FONSECA DOPO MILAN REAL MADRID