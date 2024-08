Fonseca non si tira INDIETRO: «Non cambio quanto detto, siamo qui al Milan per vincere lo Scudetto!». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio contro il Torino dell’obiettivo del Milan in questa stagione. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «È presto per dirlo, ma è un gruppo molto forte. È un gruppo con ambizione, non cambio quanto detto alla prima conferenza. Siamo qui per vincere, per lottare per lo Scudetto. Ogni giorno che lavoro con i miei ragazzi penso questo, siamo qui per lottare per lo Scudetto. È la verità».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI MILAN TORINO