Fonseca Milan, Zola SICURO: «Ha a disposizione una rosa COMPETITIVA ma va valutata QUESTA cosa»

Fonseca-Milan, Gianfranco Zola ha analizzato le possibilità dei rossoneri: rosa competitiva ma serve tempo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zola ha dichiarato:

PAROLE – «Io a chi vince il campionato in Italia do sempre un leggero vantaggio. L ’Inter è una squadra che ha una quadratura e non ha fatto sconvolgimenti tecnici o tattici, quindi quel vantaggio ce l’ha ancora. Però credo che quest’anno sarà un campionato estremamente competitivo. Sono tutte molto agguerrite. Basandomi sulla prima giornata, anche se è una base molto piccola, sta dando continuità di risultati rispetto all’anno scorso l’Atalanta. La Juve è partita bene e può fare cose importanti. A me piace molto, anche proprio come conformazione di squadra. Ha giovani di valore mixati a giocatori di esperienza, hanno una buona idea di gioco. È una squadra che ispira fiducia. Milan? Ha una rosa molto competitiva, ma bisogna vedere come si disporrà con la mentalità del nuovo allenatore. Sono cose per cui serve tempo».