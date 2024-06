Fonseca Milan, c’è la VOGLIA dei rossoneri di annunciare anche il COLPO in entrata! La situazione

Fonseca Milan, c’è la VOGLIA dei rossoneri di annunciare anche il COLPO di calciomercato in entrata! La situazione per l’attacco

La Gazzetta dello Sport conferma come sia previsto per giovedì il tanto atteso giorno dell’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha sbaragliato la concorrenza: sarà lui l’erede di Stefano Pioli.

Come spiega la rosea, i dirigenti rossoneri avrebbero una certa voglia di annunciare, assieme al nuovo tecnico, anche il colpo in entrata per l’attacco. Ma per Joshue Zirkzee servirà pazientare ancora un po’: l’attaccante olandese è vicino, ma manca ancora l’accordo con gli agenti.