Fonseca Milan, le regole vanno rispettate! Contro l’Udinese possibile panchina per Abraham e Tomori: ecco il motivo

Fonseca Milan, adesso le regole vanno rispettate: contro l’Udinese possibile panchina punitiva per Tomori e Abraham per il caso rigori

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Ramazzotti ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il caso rigori di Fiorentina Milan. Paulo Fonseca vuole far rispettare le regole dello spogliatoio e adesso contro l’Udinese c’è chi potrebbe rifiatare.

PAROLE – «Caso rigori: i due più colpevoli secondo Fonseca sono Abraham e Tomori. Ecco perché non sarebbe troppo sorprendente se contro l’Udinese rifiatassero in panchina. Le regole per Paulo hanno un peso».