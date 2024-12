Fonseca a Milan Tv: «Soddisfatto in particolare da queste risposte. Atalanta forte, ma noi...»

Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Sassuolo di Coppa Italia, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «Mi è piaciuto molto, abbiamo fatto una grandissima partita e sono soddisfatto della serietà della squadra, dal modo in cui abbiamo interpretato la partita. Siamo partiti forte, abbiamo fatto tante cose buone. È molto importante la continuità, anche perché abbiamo cambiato dei giocatori che hanno risposto molto bene. Se cambi molto e vedi lo stesso nella squadra allora non puoi che essere soddisfatto. Adesso abbiamo una partita molto, molto difficile. Andiamo domani a iniziare a prepararla, ma l’Atalanta sta andando molto forte. Siamo in crescita, siamo forti e andremo a Bergamo per vincere la partita. Giocheremo con coraggio in una partita non facile da giocare. È la cosa più importante della serata. Guardare i giocatori che hanno giocato di meno e hanno fatto una grande partita. Per me è una prova di fiducia, che mi permette di fare questi turnover. Ho avuto risposte molto positive».