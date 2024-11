Fonseca stravoge il Milan contro lo Slovan Bratislava: 7 cambi di formazione rispetto alla Juve. Tutte le novità dell’11 titolare

Fonseca ha deciso di stravolgere il Milan contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

Rispetto alla partita pareggia per 0-0 contro la Juve a San Siro lo scorso sabato, infatti, sono ben 7 i cambi di formazione: Calabria per Emerson Royal, Tomori per Gabbia, Pavlovic per Thiaw, Pulisic per Loftus-Cheek , Chukwueze per Leao, Okafor per Musah e Abraham per Morata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI