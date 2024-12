Fonseca Milan: «14 punti dalla vetta? Penso questa cosa». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha presentato la sfida di domani sera in conferenza stampa contro l’Hellas Verona. Di seguito le sue parole sulla classifica

DISTANZA DI 14 PUNTI DALLA PRIMA – «La mia opinione è che non c’è nessun problema tattico o tecnico. Quando non abbiamo vinto si è parlato sempre delle stesse cose: atteggiamento e testa. Questa settimana ho rivisto tutti i gol che abbiamo preso: non ho dubbi su questo. Ne parlo anche quando vinciamo».