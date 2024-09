Fonseca Milan, i SEGRETI della RIVINCITA nel derby: così ha RICONQUISTATO i rossoneri. L’allenatore guarda con ottimismo al futuro

La vittoria del Milan nel derby contro l’Inter consente a Fonseca di respirare e di guardare con ottimismo al futuro. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’allenatore non ha cambiato la percezione di se stesso e non si è fatto condizionare dalle voci che lo volevano ad un passo dall’esonero. A mutare, invece, sono gli altri che lo vedono in un altro modo. Fonseca sa che non tutto è risolto e che un passo falso con Lecce, Bayer Leverkusen o Fiorentina rimetterebbe la sua posizione in discussione. Per questo già domenica notte, allo spogliatoio, ha chiedo di continuare così a livello di prestazioni e risultati.

Ma cosa c’è stato dietro la rivincita di Fonseca? Il gruppo che si è ritrovato, come dimostrato dai festeggiamenti di Leao e Pavlovic nonostante la rabbia del primo per la sostituzione e il secondo che, partito dalla panchina, ha celebrato Gabbia per primo, abbracciandolo. L’allenatore non ha mai avuto dubbi sul fatto che la squadra fosse dalla sua parte e domenica ne ha avuto conferma, grazie al sacrificio di tutti per l’obiettivo comune.

Il portoghese ha avuto coraggio non solo a schierare il doppio centravanti Abraham-Morata dall’inizio, ma pure a livello psicologico, curando ogni dettaglio con il suo staff e infondendo coraggio alla squadra. Proprio questa parola è stata scritta nella lingua madre di ogni giocatore sul posto a loro assegnato nello spogliatoio di San Siro solitamente occupato dalla squadra ospite.

Determinante è stata anche la grigliata organizzata venerdì, tre giorni dopo il colloquio di un’ora e mezza post ko col Liverpool, momento in cui Fonseca ha fatto a capire a tutti che c’era bisogno di dare il 100% per il bene della causa. Lì l’allenatore ha capito di avere la squadra in pugno.