Fonseca Milan, lo scudetto è lontano! Adesso testa alla Champions League: mercoledì la sfida contro la Stella Rossa a San Siro

Paulo Fonseca non vive un buon momento in casa Milan dopo la sconfitta di Bergamo. L’allenatore portoghese ha sempre dichiarato di credere allo scudetto, ma adesso la prima posizione in classifica è davvero lontana.

La testa, dunque, va subito in direzione Champions League dove c’è una qualificazione da conquistare. Mercoledì la gara contro la Stella Rossa a San Siro potrebbe dirci molto sul cammino europeo futuro dei rossoneri.