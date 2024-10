Fonseca Milan, il tecnico rossonero FURIOSO per quest’aspetto: «I CALCI DI RIGORE…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, contro la Fiorentina, ha perso per 2-1 sbagliando ben due calci di rigore. Paulo Fonseca, ai microfoni di Milan TV, ha voluto mettere in chiaro una cosa ben precisa.

RIGORISTI CAMBIATI – «Non deve succedere mai più, l’ho detto ai giocatori. Sono incazzato, il tiratore è Christian. Non mi piace parlare dell’arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l’abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema».