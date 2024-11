Fonseca Milan, critica del tecnico: «Problema di motivazione, lavoriamo per…». L’estratto dalla conferenza stampa

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione al match contro la Juventus. Di seguito un piccolo estratto sulla tematica attitudine della squadra.

PROBLEMA CON LE PICCOLE – «Io non sento più pressione quando giochiamo partite come contro la Juve. Il problema è di motivazione, è facile essere motivati in determinate partite. La cosa difficile è andare a Cagliari ed avere la stessa motivazione, stiamo lavorando su questo. Noi abbiamo pressione tutti i giorni, se non la volessimo non dovremmo stare qui».