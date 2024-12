Fonseca Milan, l’annuncio sulla formazione: «Ci sarà qualche cambio, ho fiducia in tutti». Le dichiarazioni della vigilia del tecnico rossonero

Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Coppa Italia del Milan contro il Sassuolo, ha parlato a MilanTV. Di seguito le sue parole sulla formazione di domani.

LA FORMAZIONE – «Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti i giocatori, ci sarà qualche cambio. Maignan non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo non ci sarà per una contusione al piede: metterò in campo una squadra per vincere».