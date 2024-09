Fonseca SICURO in conferenza stampa: «MANCANO I LEADER? Sta succedendo QUESTO». Le parole del tecnico rossonero

Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa di vigilia del match contro l’Inter, ha risposto in questo modo a una domanda inerente ai leader del gruppo. Di seguito le parole dell’allenatore del Milan.

LEADER – «Non voglio individualizzare. Quando non si vince la cosa più semplice è cercare di trovare scuse. Quando non si vince non ci sono leader, questo o quell’altro. Penso che abbiamo giocatori che sono leader e che fanno bene questo ruolo di essere leader. Il momento è quello che è, ma non c’è mancanza di leadership nel gruppo».