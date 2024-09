Fonseca Milan, il tecnico NON HA DUBBI: «Insoddisfatto dal mercato? DICO QUESTO!». Le parole in conferenza stampa

Paulo Fonseca, attuale allenatore del Milan, sta preparando il derby contro l’Inter in programma domani sera. Il tecnico rossonero, oggi in conferenza stampa, ha risposto in modo netto ad una domanda riguardante il suo personale giudizio sul calciomercato svolto in estate. Di seguito le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Io dal mercato ho ricevuto tutto quello che mi serviva per avere una squadra fortissima. Siamo una squadra fortissima ma ancora dobbiamo dimostrarlo».