Fonseca Milan, il tecnico sui problemi difensivi: «Vulnerabili? Abbiamo migliorato tante cose». Le parole del tecnico rossonero

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-3 del Milan in Champions League. Di seguito le sue parole sulla fase difensiva.

TANTI GOL SUBITI – «Contro la Juve abbiamo difeso bene. Oggi, cambiando tanti giocatori, abbiamo sbagliato alcune cose anche sulle marcature preventive. Ma questa partita non è una cosa normale in Italia. Milan vulnerabile? Abbiamo migliorato tante cose, per me eh».