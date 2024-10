Fonseca Milan: «Vivo tanti momenti difficili, mi piacerebbe questa cosa!»

Fonseca Milan, le parole del mister in vista del match contro l’Udinese. L’estratto riguardante il suo stato d’animo attuale

Paulo Fonseca, oggi pomeriggio, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della sfida del suo Milan contro l’Udinese. Di seguito un piccolo estratto riguardo il suo stato d’animo.

CONFERENZA STAMPA FONSECA – «Mi piacerebbe divertirmi di più. Essere allenatore, non solo qui ma in tutte le squadre, non è una cosa molto divertente con tutte le responsabilità che abbiamo. Viviamo i momenti, a questo livello è difficile essere sempre con il sorriso in faccia. Ma so che io porto tutti i giorni la mia passione, non cambierei la mia professione con nessun’altra al mondo. Ovviamente è difficile ma non c’entrano niente i soldi. Non è facile estraniarsi quando si è in famiglia. Ho tanti momenti difficili ma ho anche tanti momenti che mi piacciono tanto. A questo livello è difficile essere contenti tutti i giorni, anche nei momenti di difficoltà. Ci sono problemi tutti i giorni».