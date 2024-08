Fonseca sul MERCATO APERTO: «Le mie priorità sono DUE. I PROBLEMI? Piuttosto PENSO che...»

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca, parlando in conferenza stampa, è tornato sui problemi creati dal mercato aperto

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole sulle problematiche create dal mercato aperto.

LE SUE PAROLE – «Non voglio individualizzare i problemi. Sono focalizzato sui giocatori che abbiamo ora e sulla partita di domani. Poi vediamo».

