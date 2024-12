Fonseca Milan, la media punti spaventa! Rischio all’orizzonte, la dirigenza corre ai ripari? Ultime

Fonseca Milan, spaventa la media punti della squadra rossonera: c’è il rischio concreto di qualificarsi alla Conference League

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan c’è grande preoccupazione per la media punti molto scadente in questo inizio di stagione:

PAROLE – «Il Milan è settimo a dodici punti dall’Atalanta prima. Per Fonseca e i suoi ragazzi è arrivato il momento di mettere da parte il fioretto e impugnare la spada per aggrapparsi alla Champions League. Sia come obiettivo del piazzamento tra le prime quattro in classifica, sia come percorso nell’attuale competizione che almeno nobiliterebbe una stagione nata male e che rischia di finire peggio. Con una dirigenza che non può rimanere immobile sul mercato di gennaio: pochi acquisti sì ma che siano mirati a trovare delle alternative a Fofana, Theo Hernandez e, magari, Morata».