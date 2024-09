Fonseca Milan, Martorelli SENTENZIA: «Mi ricorda QUEL tecnico, le premesse sono le STESSE»

Fonseca-Milan, Giocondo Martorelli, noto agente, ha commentato il momento vissuto dal portoghese sulla panchina rossonera

Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto agente, ha parlato così del momento di Fonseca al Milan:

PAROLE – «All’inizio molte squadre non erano pronte visto anche il prolungarsi del calciomercato. Tanti allenatori non hanno avuto la possibilità di schierarli nelle prime partite. Da domenica prossima ci sarà qualcosa di diverso. Fonseca? I primi risultati non sono stati postivi. Anzi, sono stati all’insegna di poco equilibrio. Mi auguro per lui che possa arrivare il momento di avere le idee chiare su chi puntare. E che la storia di Theo Hernandez e Leao non si ripresenti. Mi sembra di rivedere quello che è successo con Garcia a Napoli. Poi saranno i risultati a dare il verdetto».