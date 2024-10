Fonseca Milan, Gullit SICURO: «Il suo è un calcio AMBIZIOSO ma c'è da sottolineare che...»

Fonseca Milan, Ruud Gullit, leggenda rossonera, ha commentato il momento del tecnico rossonero: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit ha parlato così di Paulo Fonseca, tecnico del Milan:

PAROLE – «Il suo è un calcio… ambizioso: certi risultati li raggiungi più facilmente con il gioco e lui sta puntando su quello. Ci vuole un po’ di tempo per trasmettere le sue idee alla squadra, ma la strada mi sembra quella giusta come testimoniano i tre successi di fila in campionato».

L’INTERVISTA DI GULLIT ALLA GAZZETTA DELLO SPORT