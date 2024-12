Fonseca in zona mista dopo Milan Genoa: «Abbiamo fatto di tutto per vincere, ci è mancato solo il gol. La squadra ha avuto un buon atteggiamento»

Fonseca in zona mista: «Ci manca un po’ di fortuna, se facciamo gol in una delle occasioni eravamo qui tutti felici. Ai giocatori ho detto…»

Fonseca è intervenuto in zona mista dopo il pareggio del Milan contro il Genoa.

CONTESTAZIONE E FESTA FINITA MALE – «Mi dispiace. Ovviamente volevamo vincere in questo giorno speciale. Abbiamo fatto tutto per vincere. Quello che è mancato è stato solo fare gol. Abbiamo fatto una buona partita, una partita offensiva, abbiamo tirato 22 volte, non abbiamo permesso al Genoa di avere situazioni per fare gol. Abbiamo recuperato tanti palloni alti frutto della nostra aggressività. Sono mancati il gol e un po’ più qualitù nelle ultime decisioni nostre. Dobbiamo essere onesti e riconoscere che la squadra ha fatto tutto per vincere anche senza diversi giocatori, con giovani. La squadra ha giocato da squadra, ha avuto un buon atteggiamento, ha lottato fino alla fine per vincere la partita. Ha avuto opportunità, quello che è mancato il gol».

COSA NON FUNZIONA IN QUESTO MILAN – «Possiamo ritornare indietro e criticare la squadra in altri momenti. Ma stiamo guardando le occasioni che abiamo avuto, la squadra ha fatto tutto con tanti giocatori importanti fuori. Abbiamo avuto la contusione di Abraham, abbiamo giocato con 3 giovani. Non possiamo dire niente ai giocatori, hanno fatto tutto. Voglio essere molto onesto con i ragazzi. Che manca? Il risultato, un po’ di fortuna perché se facciamo gol in una delle occasioni avute eravamo qui tutti felici, ma il calcio è così. Io so che continuo motivato e a credere nella squadra. Dobbiamo andare avanti».

SE HA PARLATO CON LA SOCIETA’ CHE HA RICEVUTO FISCHI – «E’ normale questo. Dobbiamo vedere le cose anche con chiarezza, nel modo giusto. Nessuno vuole vincere più che la società, l’allenatore, i giocatori e tutti quelli che lavorano qui. Tutti lavorano in una forma onesta per fare questa squadra più vincente. Sono tanti esempi, anche qui al Milan di allenatori che hanno vinto, che quando c’è un cambio c’è un processo di cambiamento che vogliamo avere oltre i risultati. Ci sono tanti esempi di club che hanno inizato un nuovo progetto e non hanno vinto per anni e dopo hanno vinto. Tutti noi qui, società, allenatore giocatori, siamo insieme e lavoriamo in modo giusto per portare a casa vittorie per i tifosi».

IL PUBBLICO VUOLE DI PIU DAL MILAN – «Noi possiamo fare meglio, lottare di più, avere un altro tipo di atteggiamento. Oggi non è successo, ovviamente questo è una conseguenza. Mi sembra giusto riconoscere che la squadra ha fatto di tutto per vincere ed è quello che dico ai giocatori. Sono stato nello spogliatoio e loro hanno sentito questo. Stiamo lavorando tutti insieme per avere oltre il risultato».