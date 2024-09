Fonseca Milan, GELO tra il tecnico e Ibrahimovic! TENSIONE palpabile, TUTTI i motivi dello scontro

Fonseca-Milan, gelo tra il tecnico e Zlatan Ibrahimovic: tensione palpabile tra i due, ecco i motivi dello scontro

Importante indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport sul delicato momento vissuto in casa Milan.

Rapporto incrinato tra Ibrahimovic e Fonseca. Al tecnico portoghese non sono piaciute diverse uscite e modalità dello svedese sia sul mercato sia alla squadra.Ibra avrebbe avvallato la scelta di Furlani di prendere Fonseca ma non lo avrebbe scelto lui. Allo svedese non sarebbero piaciute le parole sul mercato chiuso dette dal tecnico “lo dico io quando è chiuso”. Il ruolo dello svedese “sono io il boss” in realtà non è così definito. Fonseca ha fatto sapere alla società di non aver gradito le uscite dello svedese.