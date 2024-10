Fonseca Milan, Galli prende le sue difese: «Sbagliato dare le colpe solo a lui, vi svelo il perché»

Fonseca Milan, le parole in esclusiva di Filippo Galli sulla posizione attuale del Milan e dell’allenatore Paulo Fonseca. Le ultimissime

FONSECA MILAN – «Sbagliato dare le colpe solo a Fonseca. Sicuramente essendo la guida tecnica ha delle responsabilità ma credo che anche i giocatori debbano assumersi le proprie responsabilità rispetto a quanto accaduto sul campo. Prima a Roma con la Lazio, il cooling break, poi questa storia dei rigori. Prima o poi qualcuno ci spiegherà davvero come è andata. Alla fine non sappiamo come è andata e le varie dinamiche reali. Se il rigorista era Pulisic perchè non ha calciato lui, Theo Hernandez prima e Abraham poi hanno calciato. Ovviamente sono cose che non possono accadere ma che non dipendono dall’allenatore ma dai giocatori che in primis mancano di rispetto in primis ai compagni e a Pulisic. Poi se lui è il rigorista prende il pallone e tira. Ovviamente i comportamenti dipendono dal giudizio di ognuno ma poi l’americano è uscito chiedendo Why (perchè) all’allenatore. La domanda era per la sostituzione o per l’episodio del rigore? Non lo so perché noi a volte tendiamo a dare interpretazioni di fatti che non conosciamo fino in fondo».