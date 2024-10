Fonseca Milan, al momento fuori dalla Champions League: l’obiettivo minimo della società è questo!

Fonseca Milan, al momento i rossoneri sono fuori da un posto per la prossima Champions League: l’obiettivo minimo della società è questo!

L’avvio di stagione di Paulo Fonseca con il Milan è tutt’altro che sufficiente. Tifosi e società si sarebbero aspettate una partenza diversa, se non in Europa quantomeno in campionato. In Serie A, infatti, la situazione non fa felice la dirigenza.

L’obiettivo minimo del club è la qualificazione alla prossima Champions League, ma al momento il Milan a quota 14 punti si trova fuori dalle prime quattro posizioni.