Fonseca Milan, l’allenatore è appeso ad un FILO SOTTILISSIMO: solo così (forse) può SALVARE la panchina. La situazione

Fonseca, a poco più di 3 mesi dall’annuncio come nuovo allenatore del Milan, è appeso ad un filo sottilissimo e rischia che la sua avventura in rossonero sia già a titoli di coda.

Per il Corriere dello Sport, infatti, il protoghese potrà salvare la panchina solo se batterà l’Inter in maniera convincente e brillante. Ma potrebbe anche non bastare fare risultato pieno e fornire altri segnali incoraggianti. La posizione di Fonseca è traballante non solo per i risultati negativi, ma anche per la qualità scadente delle prestazioni, l’atteggiamento apparso troppo spesso fragile e superficiale da parte di molti giocatori e i problemi difensivi. Per la dirigenza, quindi, il portoghese non è l’allenatore adatto al Milan.