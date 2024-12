Fonseca Milan, che elogio del tecnico alla Serie A! Parole che pesano e giudizio insindacabile

Fonseca Milan, il tecnico portoghese ha elogiato con bellissime parole il campionato di Serie A: le dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Atalanta–Milan, Paulo Fonseca ha parlato così della Serie A:

SERIE A – «Dovete essere voi a parlare di me, non io. Io sto molto bene in Italia, è molto stimolante per un allenatore straniero. Io sono già stato qui due anni, la Serie A ora è diversa ed è molto stimolante. Parlavo con il mio staff e dicevo che solo stando qui e vivendo la Serie A si può capire com’è la Serie A. In Italia è chiaramente più difficile, vincere qui è molto molto difficile. Le grandi squadre europee hanno la possibilità di affrontare le squadre italiane e vediamo i risultati. Qui è difficile. Il modo di difendere qui di diverse squadre è diverso. Ho il 100% di certezza che affrontare una squadra uomo a uomo è molto più difficile che affrontare un squadra che gioca a zone. Poi la fisicità, qui non è difficile trovare spazi. In Inghilterra c’è più intensità ma qui è diverso».

