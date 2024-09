Fonseca Milan, primi DUBBI sulla leadership del tecnico: ecco cosa STA SUCCEDENDO

Cominciano a sorgere i primi dubbi su Paulo Fonseca al Milan, soprattutto dopo il caso cooling break esploso durante la gara tra rossoneri e Lazio

La gestione di Fonseca dei casi Theo Hernandez e Rafael Leao ha sollevato seri dubbi sulla sua leadership. La scena del “cooling break”, con i due giocatori del Milan isolati dal resto della squadra, ha evidenziato una frattura preoccupante all’interno dello spogliatoio. La società non può ignorare questa situazione e deve prendere una decisione immediata per evitare che la stagione dei rossoneri venga compromessa.

Come scrive Sandro Sabatini sulle colomme di Calciomercato.com, la scelta di escludere Theo e Leao, due giocatori fondamentali per il Milan, appare quantomeno discutibile. Nonostante il loro comportamento a Parma, isolarli ulteriormente rischia di compromettere il loro recupero e di danneggiare l’equilibrio della squadra. La società deve intervenire per ricucire lo strappo e garantire un ambiente sereno e costruttivo.

La dirigenza rossonera si trova di fronte a un bivio: continuare con Fonseca, cercando di ristabilire l’armonia all’interno dello spogliatoio, oppure prendere una decisione drastica e cambiare guida tecnica. Qualunque sia la scelta, deve essere fatta con convinzione e autorevolezza, mettendo al primo posto gli interessi del Milan e la sua ambizione di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.